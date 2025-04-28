Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Удинезе — Болонья, результат матча 28 апреля 2025, счёт 0:0, Серия А 2024-2025

«Удинезе» сыграл вничью в матче с «Болоньей» в Серии А
Комментарии

Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Удинезе» и «Болонья». Команды играли на стадионе «Блюэнерджи» в Удине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Матч закончился ничьей со счётом 0:0.

Италия — Серия А . 34-й тур
28 апреля 2025, понедельник. 19:30 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
0 : 0
Болонья
Болонья

После 34 встреч «Болонья» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 61 очко. «Удинезе» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 41 очко. На первом месте находится «Наполи», у которого также 74 очка после 33 матчей. «Интер» расположился на второй строчке с 71 очком. Команда Индзаги является действующим победителем турнира.

Турнирная таблица итальянской Серии А
Расписание матчей итальянской Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android