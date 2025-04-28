«Удинезе» сыграл вничью в матче с «Болоньей» в Серии А

Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Удинезе» и «Болонья». Команды играли на стадионе «Блюэнерджи» в Удине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Матч закончился ничьей со счётом 0:0.

После 34 встреч «Болонья» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 61 очко. «Удинезе» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 41 очко. На первом месте находится «Наполи», у которого также 74 очка после 33 матчей. «Интер» расположился на второй строчке с 71 очком. Команда Индзаги является действующим победителем турнира.