ЦСКА получил от Бубнова оценку «два» за дерби в 26-м туре РПЛ, «Спартак» — «четыре»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» выставил оценки футболистам ЦСКА и «Спартака» за матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие одержали победу со счётом 2:1. Экс-футболист оценил выступления участников встречи по пятибалльной системе на основе технико-тактических действий.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44' 1:1 Барко – 87' 1:2 Бистрович – 89'
Удаления: Бабич – 90+3' / нет
Так, московский «Спартак» получил от эксперта оценку «четыре». У красно-белых было 972 (-231) технико-тактических действия. Процент брака составил 24%.
Суммарная оценка игроков ЦСКА, в свою очередь, составила «два». Итоговое количество ТТД армейцев, по мнению эксперта, составило 639 (-209). Брак равнялся 33%.
Фото: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
Фото: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
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