ЦСКА получил от Бубнова оценку «два» за дерби в 26-м туре РПЛ, «Спартак» — «четыре»

Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» выставил оценки футболистам ЦСКА и «Спартака» за матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие одержали победу со счётом 2:1. Экс-футболист оценил выступления участников встречи по пятибалльной системе на основе технико-тактических действий.

Так, московский «Спартак» получил от эксперта оценку «четыре». У красно-белых было 972 (-231) технико-тактических действия. Процент брака составил 24%.

Суммарная оценка игроков ЦСКА, в свою очередь, составила «два». Итоговое количество ТТД армейцев, по мнению эксперта, составило 639 (-209). Брак равнялся 33%.

Фото: YouTube-канал «Коммент.Шоу»