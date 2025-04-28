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Источник: полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко подал в суд на свой бывший клуб

Источник: полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко подал в суд на свой бывший клуб
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Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко обратился в суд, требуя аннулировать своё пожертвование «Индепендьенте» — бывшему клубу, в котором он начал свою карьеру. Об этом сообщает журналист Матиас Мартинес в соцсетях.

Барко пожертвовал «Индепендьенте» $ 869 тыс., но теперь хочет вернуть данные денежные средства, которые он выделил на строительство двух полей с синтетическим покрытием Quality Pro и которые так и не были построены руководством аргентинского клуба. Согласно сведениям, это пожертвование Барко сделал в момент своего перехода в «Атланту Юнайтед». Также, в 2022 году футболист направлял своему бывшему клубу предупреждение, на что руководство «Индепендьенте» никак не отреагировало.

26-летний аргентинец играл за «Индепендьенте» с июля 2016 года по январь 2018 года, после чего перешёл в клуб МЛС «Атланта Юнайтед». Со «Спартаком» Барко подписал контракт летом 2024-го.

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