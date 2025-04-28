Экс-тренер «Факела» Пятибратов: Личка в «Динамо» лучше, чем Станкович в «Спартаке»

Экс главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что ему больше нравится работа Марцела Лички на посту главного тренера московского «Динамо», чем Деяна Станковича в «Спартаке».

«Мне кажется, что Личка в «Динамо» работает лучше, чем Станкович в «Спартаке». Я считаю, что Личке нужно дать поработать в московском «Динамо», так как сейчас мы видим, что у клуба появляется свой стиль», — сказал Пятибратов в эфире «Матч ТВ».

После 26 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 50 очков.