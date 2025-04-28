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Бубнов назвал худших игроков матча «Спартак» — ЦСКА: шесть футболистов получили единицы

Бубнов назвал худших игроков матча «Спартак» — ЦСКА: шесть футболистов получили единицы
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Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» выставил оценки футболистам ЦСКА и «Спартака» за матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие одержали победу со счётом 2:1. Экс-футболист оценил выступления участников встречи по пятибалльной системе на основе технико-тактических действий.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

Так, худшими футболистами в составе московского ЦСКА, по мнению эксперта, стали полузащитник Аббосбек Файзуллаев, нападающий Тамерлан Мусаев и защитник Джамалутдин Абдулкадыров. У всех троих игроков оценка за встречу — «единица». В составе «Спартака» с наименьшей оценкой оказались форвард Манфред Угальде, вингер Хесус Медина и полузащитник Кристофер Мартинс.

Худшие игроки ЦСКА в матче со «Спартаком» по версии Александра Бубнова:

Аббосбек Файзуллаев — 49 (-23) ТТД — 47% брака;
Тамерлан Мусаев — 14 (-7) ТТД — 50% брака;
Джамалутдин Абдулкадыров — 49 (-20) ТТД — 41% брака.

Худшие игроки «Спартака» в матче с ЦСКА по версии Александра Бубнова:

Манфред Угальде — 18 (-12) ТТД — 67% брака;
Хесус Медина — 26 (-14) ТТД — 54% брака;
Кристофер Мартинс — 52 (-23) ТТД — 44% брака.

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