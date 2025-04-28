«Реал» заплатит Анчелотти за сезон-2025/2026 и предложит специальную должность — Relevo

Мадридский «Реал» выплатит зарплату нынешнему главному тренеру «сливочных» Карло Анчелотти за следующий сезон и хочет предложить ему специальную должность в клубе. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес намерен перечислить итальянскому специалисту деньги, предусмотренные действующим трудовым соглашением. Контракт рассчитан до лета 2026 года — и тренер получит прописанную там зарплату. Не исключено, что стороны договорятся о том, чтобы компенсация не была полной, но в целом команда готова заплатить всё, что должна. Также по завершении тренерской карьеры Анчелотти получит возможность стать послом «Реала». Карло останется на своём посту до завершения Ла Лиги сезона-2024/2025, после чего, как ожидается, возглавит национальную команду Бразилии. На последней игре тренера в «Реале» планируется организовать церемонию его чествования – с участием нынешних и экс-футболистов «белых», демонстрацией завоёванных специалистом трофеев.

После 33 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 72 очка. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сразятся с «Сельтой». Встреча состоится 4 мая, начало — в 15:00 мск.