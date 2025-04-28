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Матч Сегунды «Альмерия» — «Расинг» Ф перенесли из-за отключения электроэнергии в Испании

Матч Сегунды «Альмерия» — «Расинг» Ф перенесли из-за отключения электроэнергии в Испании
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Матч 37-го тура Сегунды сезона-2024/2025 между «Альмерией» и «Расингом» из Ферроля, который должен был состояться 28 апреля в 21:30 мск, перенесён из-за масштабного сбоя в подаче электроэнергии в Испании. Об этом сообщает Королевская испанская федерация футбола (RFEF).

Испания — Сегунда . 37-й тур
28 апреля 2025, понедельник. 21:30 МСК
Альмерия
Альмерия
Перенесён
Расинг Ф
Ферроль

«Встреча между «Альмерией» и «Расингом» Ф была отложена из‑за невозможности гарантировать подачу электроэнергии», — говорится в заявлении RFEF.

После 36 сыгранных матчей «Альмерия» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Сегунды, набрав 56 очков. «Расинг» Ф после аналогичного количества игр занимает 21-е место, заработав 26 очков. Турнирную таблицу второго дивизиона Испании сезона-2024/2025 возглавляет «Эльче», у которого 68 очков.

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