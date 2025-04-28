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Бубнов определил лучших в матче «Спартак» — ЦСКА: у одного игрока оценка — «пять с плюсом»

Бубнов определил лучших в матче «Спартак» — ЦСКА: у одного игрока оценка — «пять с плюсом»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» выставил оценки футболистам ЦСКА и «Спартака» за матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие одержали победу со счётом 2:1. Экс-футболист оценил выступления участников встречи по пятибалльной системе на основе технико-тактических действий.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

Так, лучшим футболистом встречи, по мнению Александра Бубнова, стал полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко, единственный получив оценку «пять с плюсом». С пятёрками завершили матч два других футболиста красно-белых — защитник Даниил Денисов и полузащитник Данил Пруцев. Единственный футболист армейцев с оценкой «пять» — хавбек Матвей Кисляк.

Лучшие игроки матча «Спартак» — ЦСКА по версии Александра Бубнова:

Эсекьель Барко («Спартак») — 132 (-16) ТТД — 12% брака;
Даниил Денисов («Спартак») — 73 (-8) ТТД — 11% брака;
Матвей Кисляк (ЦСКА) — 69 (-11) ТТД — 16% брака;
Данил Пруцев («Спартак») — 55 (-9) ТТД — 16% брака.

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