Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии — Фабрицио Романо

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти возглавит национальную команду Бразилии по окончании чемпионата Испании сезона-2024/2025. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Анчелотти и сборная Бразилии достигли принципиальной договорённости о том, что итальянский специалист станет главным тренером национальной команды к чемпионату мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Карло возглавит бразильскую сборную с июня, до начала клубного чемпионата мира, в котором примет участие испанский клуб. Сообщается, что «сливочные» и Анчелотти торжественно попрощаются, после чего потребуются формальные шаги.

После 33 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 72 очка. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сразятся с «Сельтой». Встреча состоится 4 мая, начало — в 15:00 мск.