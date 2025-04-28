Opta: Энрике — лучший дриблёр в истории РПЛ, в топ-10 — лишь один игрок из бывшего СССР

Бразильский вингер «Зенита» Луис Энрике возглавил список лучших футболистов в истории Российской Премьер-Лиги по среднему количеству обводок за матч. Как сообщает Opta Sports, зимний новичок сине-бело-голубых с пятью удачными обыгрышами за встречу является абсолютно лучшим игроком РПЛ за всё время сбора данных.

Второе место в рейтинге занимает бразильский экс-полузащитник «Анжи» Виллиан. На третьей строчке располагается ещё один соотечественник Энрике — Халк, выступавший за «Зенит». В топ-10 также вошли три экс-игрока ЦСКА (Чидера Эджуке, Милош Красич и Никола Влашич), а единственным футболистом из стран бывшего СССР в списке является грузинский вингер Хвича Кварацхелия, выступающий сейчас за французский «ПСЖ».

Лучшие футболисты по среднему числу обводок за матч в РПЛ (с 2009 года):

Луис Энрике («Зенит») — 5,0;

Виллиан («Анжи») — 3.3;

Халк («Зенит») — 3,0;

Чидера Эджуке (ЦСКА) — 3,0;

Хвича Кварацхелия («Локомотив», «Рубин») — 2,7:

Эйден Макгиди («Спартак») — 2,4;

Вандерсон («Краснодар») — 2,3;

Матьё Вальбуэна («Динамо») — 2,1;

Милош Красич (ЦСКА) — 2,0;

Никола Влашич (ЦСКА) — 2,0.