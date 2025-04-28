«Арсенал» — «ПСЖ»: история противостояния команд

Завтра, 29 апреля, состоится матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Пари Сен-Жермен». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич (Марибор, Словения). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды играли друг с другом семь раз во всех турнирах, включая товарищескую встречу в Кубке Эмирейтс. «Арсенал» одержал четыре победы, трижды команды сыграли вничью.

Напомним, на стадии 1/4 финала лондонский «Арсенал» прошёл «Реал». Общий счёт по сумме двух встреч — 5:1. «ПСЖ», в свою очередь, выбил из турнира «Астон Виллу» — 5:4 по сумме двух матчей.