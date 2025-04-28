«Арсенал» — «ПСЖ»: история противостояния команд
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Завтра, 29 апреля, состоится матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Пари Сен-Жермен». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич (Марибор, Словения). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Команды играли друг с другом семь раз во всех турнирах, включая товарищескую встречу в Кубке Эмирейтс. «Арсенал» одержал четыре победы, трижды команды сыграли вничью.
Напомним, на стадии 1/4 финала лондонский «Арсенал» прошёл «Реал». Общий счёт по сумме двух встреч — 5:1. «ПСЖ», в свою очередь, выбил из турнира «Астон Виллу» — 5:4 по сумме двух матчей.
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