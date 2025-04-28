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Лацио — Парма, результат матча 28 апреля 2025, счёт 2:2, Серия А 2024-2025

«Лацио» ушёл от поражения с «Пармой», уступая в два мяча, благодаря дублю Педро
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Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А между «Лацио» и «Пармой». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного судьи встречу обслуживал Габриэле Сакки. Итоговый счёт матча — 2:2.

Италия — Серия А . 34-й тур
28 апреля 2025, понедельник. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 2
Парма
Парма
0:1 Ондрейка – 3'     0:2 Ондрейка – 46'     1:2 Родригес – 79'     2:2 Родригес – 84'    

Уже на третьей минуте «Парма» открыла счёт во встрече. Отличился шведский полузащитник гостей Якоб Ондрейка. На 46-й минуте Ондрейка оформил дубль и упрочил преимущество своей команды. На 79-й минуте воспитанник «Барселоны» Педро Родригес сократил отставание «Лацио». На 84-й минуте Педро забил свой второй мяч и принёс команде ничью.

У «Лацио» после 34 сыгранных матчей в активе 60 очков, он располагается на седьмой строчке и отстаёт на два очка от зоны Лиги чемпионов УЕФА (четвёртое место). «Парма» с 32 очками занимает 16-е место.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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