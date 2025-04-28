В понедельник, 28 апреля, состоялись четыре матча 34-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 28 апреля:

«Удинезе» — «Болонья» — 0:0;

«Лацио» — «Парма» — 2:2;

«Верона» — «Кальяри» — 0:2.

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», который записал в свой актив 74 очка в 34 матчах. На втором месте находится «Интер» с 71 очком. Замыкает лидирующую тройку «Аталанта», у которой 65 очков. В зоне вылета располагаются «Венеция» (25), «Эмполи» (25) и «Монца», набравшая 15 очков за аналогичное количество встреч.