«Он сошёл с ума». Маттеус резко раскритиковал Рюдигера за поведение в матче с «Барселоной»
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Чемпион мира — 1990 в составе сборной Германии Лотар Маттеус раскритиковал поведение немецкого защитника мадридского «Реала» Антонио Рюдигера в финале Кубка Испании, где «сливочные» уступили «Барселоне» (2:3).
Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28' 1:1 Мбаппе – 70' 1:2 Тчуамени – 77' 2:2 Ф. Торрес – 84' 3:2 Кунде – 116'
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'
«Он сошёл с ума и больше не контролировал себя. Это игрок немецкой сборной, он должен быть примером. Вчера он забыл обо всём этом. Если он получит четырёхнедельную дисквалификацию, это можно считать успехом. Я ожидаю наказания в размере XXL», — приводит слова Маттеуса издание AS.
В концовке проигранного финала Кубка Испании защитник «Реала» в демонстративной форме выразил недовольство работой главного арбитра. Рюдигер кричал оскорбления в адрес судьи Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа и бросал в сторону рефери куски льда.
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