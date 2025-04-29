«Он сошёл с ума». Маттеус резко раскритиковал Рюдигера за поведение в матче с «Барселоной»

Чемпион мира — 1990 в составе сборной Германии Лотар Маттеус раскритиковал поведение немецкого защитника мадридского «Реала» Антонио Рюдигера в финале Кубка Испании, где «сливочные» уступили «Барселоне» (2:3).

«Он сошёл с ума и больше не контролировал себя. Это игрок немецкой сборной, он должен быть примером. Вчера он забыл обо всём этом. Если он получит четырёхнедельную дисквалификацию, это можно считать успехом. Я ожидаю наказания в размере XXL», — приводит слова Маттеуса издание AS.

В концовке проигранного финала Кубка Испании защитник «Реала» в демонстративной форме выразил недовольство работой главного арбитра. Рюдигер кричал оскорбления в адрес судьи Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа и бросал в сторону рефери куски льда.