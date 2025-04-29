«Спартак» — «Динамо»: статистика личных встреч команд

Сегодня, 29 апреля, состоится матч полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся столичные «Спартак» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» (Москва). В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды сыграли друг с другом 217 встреч, включая товарищеские. «Спартак» одержал 86 побед, «Динамо» — 58. Всего красно-белые за эти 217 матчей забили 313 голов, бело-голубые — 269.

Напомним, на стадии 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ «Спартак» уступил «Ростову» и опустился в нижнюю сетку. «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ проиграло московскому ЦСКА.