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«Спартак» — «Динамо»: статистика личных встреч команд

«Спартак» — «Динамо»: статистика личных встреч команд
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Сегодня, 29 апреля, состоится матч полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся столичные «Спартак» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» (Москва). В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды сыграли друг с другом 217 встреч, включая товарищеские. «Спартак» одержал 86 побед, «Динамо» — 58. Всего красно-белые за эти 217 матчей забили 313 голов, бело-голубые — 269.

Напомним, на стадии 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ «Спартак» уступил «Ростову» и опустился в нижнюю сетку. «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ проиграло московскому ЦСКА.

Турнирная таблица Кубка России
Расписание матчей Кубка России
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