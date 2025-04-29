«Реал» хочет подписать у «Ливерпуля» Трента в июне, чтобы он сыграл на КЧМ — Relevo

Мадридский «Реал» планирует подписать правого защитника английского «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда в июне, чтобы он присоединился к команде перед началом клубного чемпионата мира 2025 года. Об этом сообщает Relevo. КЧМ пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.

По информации источника, «сливочные» хотят оформить переход защитника «красных» в трансферное окно, которое будет открыто в течение первых 10 дней июня. Это позволит испанскому клубу задействовать футболиста с самого начала клубного чемпионата мира. Чтобы осуществить эту сделку, мадридской команде придётся провести переговоры с «Ливерпулем». Соглашение защитника с мерсисайдцами рассчитано до 30 июня.

В нынешнем сезоне Александер-Арнольд провёл за «Ливерпуль» 41 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 75 млн.