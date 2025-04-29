Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» хочет подписать у «Ливерпуля» Трента в июне, чтобы он сыграл на КЧМ — Relevo

«Реал» хочет подписать у «Ливерпуля» Трента в июне, чтобы он сыграл на КЧМ — Relevo
Трент Александер-Арнольд
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» планирует подписать правого защитника английского «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда в июне, чтобы он присоединился к команде перед началом клубного чемпионата мира 2025 года. Об этом сообщает Relevo. КЧМ пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.

По информации источника, «сливочные» хотят оформить переход защитника «красных» в трансферное окно, которое будет открыто в течение первых 10 дней июня. Это позволит испанскому клубу задействовать футболиста с самого начала клубного чемпионата мира. Чтобы осуществить эту сделку, мадридской команде придётся провести переговоры с «Ливерпулем». Соглашение защитника с мерсисайдцами рассчитано до 30 июня.

В нынешнем сезоне Александер-Арнольд провёл за «Ливерпуль» 41 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме
Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии — Фабрицио Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android