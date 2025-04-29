Пятибратов заявил, что Батраков в будущем никогда не сможет набрать 24 очка за сезон

Экс главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что хавбек «Локомотива» Алексей Батраков в будущем не сможет показать такую же результативность, как в текущем сезоне.

«Батраков проводит феноменальный сезон, но я уверен, что он больше будет не в состоянии такого повторить. Он не сбавляет, но такого просто не бывает. Он сейчас отдаёт и забивает», — сказал Пятибратов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 9 млн.

30 апреля «Локомотив» сыграет с «Ростовом» в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025.