Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пятибратов заявил, что Батраков в будущем никогда не сможет набрать 24 очка за сезон

Пятибратов заявил, что Батраков в будущем никогда не сможет набрать 24 очка за сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Экс главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что хавбек «Локомотива» Алексей Батраков в будущем не сможет показать такую же результативность, как в текущем сезоне.

«Батраков проводит феноменальный сезон, но я уверен, что он больше будет не в состоянии такого повторить. Он не сбавляет, но такого просто не бывает. Он сейчас отдаёт и забивает», — сказал Пятибратов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 9 млн.

30 апреля «Локомотив» сыграет с «Ростовом» в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025.

Материалы по теме
Игнашевич предположил, сколько полузащитнику «Локомотива» Батракову ещё нужно играть в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android