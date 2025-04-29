Александр Бубнов оценил вероятность чемпионства «Краснодара» в РПЛ в процентах

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал «Краснодар» главным претендентом на победу в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2024/2025, а также оценил вероятность такого исхода событий.

«Краснодар» на 90% чемпион», — заявил Бубнов в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 26 туров «Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку в РПЛ. На счету «горожан» 58 набранных очков. Санкт-петербургский «Зенит» за четыре тура до финиша имеет в своём активе 54 очка и отстаёт от «Краснодара» на четыре очка. Напомним, суперкомпьютер Opta после завершения 26-го тура оценил вероятность победы «Краснодара» в РПЛ в 68,4%.