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Юрген Клопп отреагировал на победу «Ливерпуля» в АПЛ

Юрген Клопп отреагировал на победу «Ливерпуля» в АПЛ
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на победу команды в чемпионате Англии.

«Безумно благодарен за прошлое, очень, очень счастлив за настоящее и очень позитивно настроен на будущее! Мои поздравления», — написал Клопп в одной из социальных сетей.

«Ливерпуль» завоевал 20-й титул чемпиона Англии в своей истории в первый же сезон под руководством нидерландского тренера Арне Слота. При немецком тренере Юргене Клоппе «Ливерпуль» лишь однажды выиграл золото АПЛ. Это произошло на пятый год работы специалиста в команде — в сезоне-2019/2020.

Юрген Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025-го специалист приступил к исполнению обязанностей глобального руководителя в Red Bull.

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