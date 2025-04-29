Флик может завершить карьеру после ухода из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может завершить карьеру после ухода из каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась с Фликом о продлении контракта до 2027 года. По данным источника, Ханс-Дитер уже несколько раз давал понять, что не планирует тренировать ещё много лет. Будучи семейным человеком, он не исключает возможность завершить тренерскую карьеру после окончания работы в «Барселоне». Однако на данный момент у него есть силы продолжать, так как он видит отдачу от игроков.

Действующее контрактное соглашение Флика с «Барселоной» рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне специалист вместе с клубом уже выиграл два трофея – Кубок Испании и Суперкубок страны.