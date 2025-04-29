Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик может завершить карьеру после ухода из «Барселоны»

Флик может завершить карьеру после ухода из «Барселоны»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может завершить карьеру после ухода из каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась с Фликом о продлении контракта до 2027 года. По данным источника, Ханс-Дитер уже несколько раз давал понять, что не планирует тренировать ещё много лет. Будучи семейным человеком, он не исключает возможность завершить тренерскую карьеру после окончания работы в «Барселоне». Однако на данный момент у него есть силы продолжать, так как он видит отдачу от игроков.

Действующее контрактное соглашение Флика с «Барселоной» рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне специалист вместе с клубом уже выиграл два трофея – Кубок Испании и Суперкубок страны.

Материалы по теме
Флик победил во всех семи финалах в своей карьере в качестве тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android