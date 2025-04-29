Аршавин: ЦСКА отчасти повезло в матче со «Спартаком» в РПЛ

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о победе ЦСКА в матче со «Спартаком» в 26-м туре чемпионата России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

«ЦСКА здорово играет в обороне. Хорошо смотрится трио Мойзес‑Роша‑Дивеев, а также сыгравший в московском дерби Абдулкадыров. Может быть, их схема «ромб» не дает особой яркости в атаке, но зато есть баланс в обороне. Где‑то ЦСКА еще везет. В матче со «Спартаком» им отчасти повезло, потому что спартаковцы владели инициативой. Все это даёт результат», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 51 очко. «Спартак», в свою очередь, занимает четвёртое место, набрав 50 очков.