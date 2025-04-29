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Сеск Фабрегас может возглавить топ-клуб Серии А

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас может продолжить карьеру в другой команде. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, итальянска «Рома» проявляет интерес к кандидатуре испанского специалиста. В тренерском шорт-листе «Ромы» также фигурируют Франческо Фариоли («Аякс»), Патрик Виейра («Дженоа») и Стефано Пиоли («Аль-Наср»).

37-летний испанец начал тренерскую карьеру в 2023 году. Специалист возглавлял молодёжную команду «Комо» до 19 лет. Позднее Сеск занимал должность исполняющего обязанности главного тренера и ассистента. В 2024 году Фабрегас официально возглавил итальянский клуб.

Команда Сеска Фабрегаса занимает 11-е место в чемпионате Италии, заработав 42 очка по итогам 34 встреч. В следующем матче «Комо» дома сыграет с «Пармой» в рамках итальянской Серии А.