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Кварацхелия рассказал, как прошла его адаптация в «ПСЖ»

Кварацхелия рассказал, как прошла его адаптация в «ПСЖ»
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Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия заявил, что период его адаптации во французской команде прошёл успешно.

«Зимний трансфер — это всегда трудно. Ты приходишь в команду в середине сезона. Все сложно, времени на адаптацию очень мало. Но я считаю, что период адаптации прошел успешно — благодаря персоналу, тренерам, клубу и, конечно же, игрокам.

Я чувствую себя счастливым, и это определённо помогает мне найти свое место на поле. С первых же минут я ощутил мощную поддержку болельщиков. Потом, когда вышел на поле, почувствовал себя одновременно счастливым и важным игроком», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.

Кварацхелия перешёл в стан парижан в середине января. В первой половине сезона Кварацхелия сыграл 19 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. За парижан Хвича провёл 21 матч, отметившись четырьмя голами и пятью результативными пасами.

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