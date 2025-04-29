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Газзаев отреагировал на победу ЦСКА в дерби со «Спартаком» в РПЛ

Газзаев отреагировал на победу ЦСКА в дерби со «Спартаком» в РПЛ
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о победе «армейцев» в матче 26-го тура со «Спартаком» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«До этого тура пять команд реально претендовали на призовые места. Сегодня осталось три команды. В целом, у нас очень хороший чемпионат. Матч «Спартак» — ЦСКА был очень важным. Обеим командам нельзя было ни играть на ничью, ни проигрывать. ЦСКА в этой игре был намного сильнее, организованнее. И в итоге добился результата», — сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 51 очко. «Спартак», в свою очередь, занимает четвёртое место, набрав 50 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар» (58), а следом находится «Зенит» (54).

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