Газзаев отреагировал на победу ЦСКА в дерби со «Спартаком» в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о победе «армейцев» в матче 26-го тура со «Спартаком» (2:1).

«До этого тура пять команд реально претендовали на призовые места. Сегодня осталось три команды. В целом, у нас очень хороший чемпионат. Матч «Спартак» — ЦСКА был очень важным. Обеим командам нельзя было ни играть на ничью, ни проигрывать. ЦСКА в этой игре был намного сильнее, организованнее. И в итоге добился результата», — сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 51 очко. «Спартак», в свою очередь, занимает четвёртое место, набрав 50 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар» (58), а следом находится «Зенит» (54).