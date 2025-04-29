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Артета – о предстоящем матче «Арсенала» с «ПСЖ» в ЛЧ: ощущение чего-то уникального

Артета – о предстоящем матче «Арсенала» с «ПСЖ» в ЛЧ: ощущение чего-то уникального
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче с «ПСЖ» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ощущается энергия, энтузиазм, ощущение чего-то уникального. Вероятно, это один из самых больших матчей, которые когда-либо проходили на «Эмирейтс» с момента его открытия. Мы полны энергии, энтузиазма и не можем дождаться завтрашнего матча.

Ощущаю давление истории, особенно с учётом обстоятельств этого сезона, всех проблем и испытаний, через которые мы прошли, и того факта, что команда здесь, среди четырёх лучших в Европе. Это говорит о нашем менталитете, о духе команды и о том, как сильно мы этого хотим. Мы пишем историю, сейчас это прекрасная история, но мы хотим гораздо большего», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Матч состоится 29 апреля, начало – 22:00 мск.

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