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Кварацхелия рассказал, чем его поразил главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике

Кварацхелия рассказал, чем его поразил главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике
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Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия рассказал, чем его поразил главный тренер парижан Луис Энрике.

«Роль тренера невероятно важна в карьере футболиста. Больше всего меня поразили его человеческие качества и отношение к игрокам. Когда кто-то подходит к вам спокойно и доходчиво всё объясняет, игрок старается больше усвоить и сыграть ещё лучше. И на поле, и за его пределами Луис Энрике даёт почувствовать, что ты должен отдать все силы — ради него, клуба и всех болельщиков. Он с большим уважением относится к игрокам и чётко доносит свои идеи. Но больше всего меня поразила его человечность», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.

Кварацхелия перешёл в стан парижан в середине января. В первой половине сезона Кварацхелия сыграл 19 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. За парижан Хвича провёл 21 матч, отметившись четырьмя голами и пятью результативными пасами.

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