Аршавин: «Спартак» — «Динамо» это матч всего сезона для Станковича и Лички

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о предстоящем полуфинальном матче Кубка России Пути регионом между «Спартаком» и «Динамо». Матч состоится 29 апреля, начало – 20:30 мск.

«В целом, это матч всего сезона для Станковича и для Лички. Результат может многое определить в судьбе одного из этих тренеров. Аргументы в пользу «Спартака»: домашние трибуны и бомбардир Барко. В пользу «Динамо»: Гладышев, яркая непредсказуемая атака с Бителло и Карраскалем. Я думаю, «Динамо» победит и пройдет дальше. Возможно, динамовцам немного подфартит, — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В полуфинале Пути РПЛ ЦСКА встретится с «Зенитом». Матч состоится 30 апреля. Действующим победителем Кубка России является «Зенит».