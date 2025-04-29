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Аршавин: «Спартак» — «Динамо» это матч всего сезона для Станковича и Лички

Аршавин: «Спартак» — «Динамо» это матч всего сезона для Станковича и Лички
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о предстоящем полуфинальном матче Кубка России Пути регионом между «Спартаком» и «Динамо». Матч состоится 29 апреля, начало – 20:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В целом, это матч всего сезона для Станковича и для Лички. Результат может многое определить в судьбе одного из этих тренеров. Аргументы в пользу «Спартака»: домашние трибуны и бомбардир Барко. В пользу «Динамо»: Гладышев, яркая непредсказуемая атака с Бителло и Карраскалем. Я думаю, «Динамо» победит и пройдет дальше. Возможно, динамовцам немного подфартит, — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В полуфинале Пути РПЛ ЦСКА встретится с «Зенитом». Матч состоится 30 апреля. Действующим победителем Кубка России является «Зенит».

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