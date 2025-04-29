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Стала известна причина, по которой Месси не хочет возвращаться в «Барселону»

Стала известна причина, по которой Месси не хочет возвращаться в «Барселону»
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не хочет возвращаться в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в настоящий момент Месси не хочет иметь ничего общего с «блауграной» из-за тяжёлых отношений с руководством каталонского клуба. Отмечается, что аргентинец даже не планирует участвовать в возможном почётном матче в футболке «Барселоны».

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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