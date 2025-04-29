Александр Мостовой высказался об игре «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал игру московского «Локомотива» в РПЛ в этом сезоне.

«Про «Локомотив» я много говорил в первой части сезона. Они шли в тройке долгую часть времени, до зимней паузы. Я не видел их в тройке. Поэтому они находятся сейчас на том месте, на котором и должны находиться.

У них же нет такого количества хороших иностранцев, как в «Краснодаре», «Зените», «Спартаке», ЦСКА. Это и влияет.

Ответ‑то простой. Вы смотрите четыре‑пять первых команд – у них в составе 10 иностранцев, и пять в запасе сидят. Поэтому они и идут наверху.

Хотя «Локомотив» первую часть сезона здорово шёл, в тройке. Все кричали: «Вот команда чуть ли без иностранцев!» Я говорил: «Подождите конца сезона и увидите, где они будут». Они там и находятся», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

По итогам 26 туров московский клуб занимает шестую строчку турнирной таблицы РПЛ.