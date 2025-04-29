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Стал известен возможный новый клуб Поля Погба. Стороны уже ведут переговоры

Стал известен возможный новый клуб Поля Погба. Стороны уже ведут переговоры
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Полузащитник Поль Погба находится в сфере интересов «Ди-Си Юнайтед», сообщает The Athletic.

По информации источника, американский клуб имеет приоритетное право среди других команд МЛС на переговоры с французом и уже воспользовался этим.

«Ди-Си Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции после 10 туров.

Напомним, футболист был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на четыре года, но отстранение сократили до 18 месяцев. 10 марта 2025 года француз официально отбыл дисквалификацию.

Сейчас футболисту 32 года. Он является чемпионом мира в составе своей национальной команды.

Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро

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