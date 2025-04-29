Близкий друг Клоппа рассказал, где Юрген хочет продолжить свою карьеру

Мирослав Танджа, экс-игрок «Майнца» и близкий друг бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, рассказал, где хотел бы поработать немецкий специалист.

«Клопп сказал мне, когда уходил из «Ливерпуля», что у него было два желания: стать тренером национальной команды и «Реала». Я не знаю, сбудутся ли они.

Он, безусловно, один из кандидатов на пост главного тренера «Реала», но пока всё это лишь догадки. Я также знаю, что он никогда не рассматривал себя в качестве тренера какой-либо другой команды в Англии, кроме «Ливерпуля». Он не хочет ехать в Серию А или во Францию, и в какой-то момент, я думаю, он всё-таки станет тренером сборной Германии», — приводит слова Танджи AS.

Напомним, после ухода из «Ливерпуля» Клопп работает в Red Bull Group в качестве главы отдела глобального футбола.