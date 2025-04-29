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Матч «Барселона» – «Интер» в ЛЧ могут перенести из-за чрезвычайного положения в Испании

Матч «Барселона» – «Интер» в ЛЧ могут перенести из-за чрезвычайного положения в Испании
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Игра полуфинала Лиги чемпионов «Барселона» – «Интер» может быть перенесена из-за отключения света в Испании, сообщает El Desmarque.

Отмечается, что «Интер» планирует прибыть в столицу Каталонии сегодня днём, но их поездка может быть под угрозой из-за проблем с электричеством, которые уже привели к отмене авиарейсов.

Кроме того, по данным Reuters, МВД Испании планирует объявить чрезвычайное положение в регионах, которые обратятся с соответствующей просьбой.

Матч запланирован на 30 апреля, начало — в 22:00.

Напомним, вчера в Испании, Португалии, а также на юго-западе Франции произошло масштабное отключение электричества. Сбой в электроснабжении парализовал общественную жизнь, в том числе в Лиссабоне и Мадриде.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб

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