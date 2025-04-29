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«Интер» установил клубный антирекорд последних 13 лет

«Интер» установил клубный антирекорд последних 13 лет
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27 апреля «Интер» уступил «Роме» (0:1) в матче 34-го тура Серии А. Для «неррадзурри» это поражение стало третьим подряд в трёх последних матчах во всех турнирах. Ранее команда Симоне Индзаги уступила «Милану» (0:3) в Кубке Италии, а также «Болонье» (0:1) в чемпионате.

Италия — Серия А . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
0 : 1
Рома
Рим
0:1 Соуле – 22'    

Впервые с февраля 2012 года «Интер» проиграл три подряд матча и не забил ни одного гола в ворота соперников, сообщает Opta,

В том сезоне «неррадзурри» под руководством действующего тренера «Ромы» Клаудио Раньери проиграли без забитых мячей в пяти матчах подряд.

В целом безвыигрышная серия «Интера» насчитывает уже четыре матча.

После 34-го тура «Наполи» оторвался от «Интера» на три балла в турнирной таблице Серии А и возглавляет первенство.

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