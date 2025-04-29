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Радимов сравнил шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство

Радимов сравнил шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о шансах «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство.

«Зенит» на бумаге должен брать максимальные 12 очков в оставшихся играх. Если ты хочешь стать чемпионом, такие матчи надо выигрывать. У «Краснодара» календарь в разы тяжелее.

Я считаю, что домашний матч против «Рубина» будет ключевым для краснодарцев. Если они победят, они психологически утвердят претензии на чемпионство. Им останется сыграть три матча с правом на одну ошибку, на одно поражение. Конечно, ЦСКА может отнять очки у «Краснодара», но «быки» вполне могут выиграть у армейцев», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, за четыре тура до окончания розыгрыша чемпионата России «Краснодар» лидирует (58 очков), на втором месте «Зенит» (54).

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