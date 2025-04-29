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Тони Кроос назвал причину поражения «Реала» от «Барселоны» в финале Кубка Испании

Тони Кроос назвал причину поражения «Реала» от «Барселоны» в финале Кубка Испании
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился впечатлениями от поражения мадридцев у финала Кубка Испании против «Барселоны» (2:3).

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'

«Это было очень ровное противостояние до самого конца. Просто на этот раз «Барселона» имела немного больше удачи.

Часто в финалах судьба улыбалась нам, но на этот раз, к сожалению, всё сложилось по-другому», — приводит слова Крооса Madrid Xtra.

Напомним, «Барселона» обыграла «Реал» в дополнительное время. Это уже третье «Эль класико» подряд, в котором каталонцы наносят поражение мадридцам. «Барселона» также опережает «Реал» в турнирной таблице Ла Лиги. Между командами четыре очка.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб

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