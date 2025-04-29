Тони Кроос назвал причину поражения «Реала» от «Барселоны» в финале Кубка Испании

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился впечатлениями от поражения мадридцев у финала Кубка Испании против «Барселоны» (2:3).

«Это было очень ровное противостояние до самого конца. Просто на этот раз «Барселона» имела немного больше удачи.

Часто в финалах судьба улыбалась нам, но на этот раз, к сожалению, всё сложилось по-другому», — приводит слова Крооса Madrid Xtra.

Напомним, «Барселона» обыграла «Реал» в дополнительное время. Это уже третье «Эль класико» подряд, в котором каталонцы наносят поражение мадридцам. «Барселона» также опережает «Реал» в турнирной таблице Ла Лиги. Между командами четыре очка.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб