Радимов — о чемпионстве в Серии А: после ухода Хвичи казалось, что «Наполи» не конкурент

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказал мнение о том, что именно «Наполи» станет чемпионом Серии А.

«У «Наполи» более лёгкий календарь оставшихся матчей. Скорее всего, неаполитанцы станут чемпионами. Тем более что «Интеру» предстоят два матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов, что явно не добавит им сил.

Конечно, после ухода Кварацхелии многим казалось, что «Наполи» больше не конкурент. Однако раскрылся Скотт Мактоминей, у которого уже больше 10 голов в Серии А. «Наполи» показывает не самый зрелищный футбол, но зато они играют надёжно. В оставшихся турах им должно этого хватить, учитывая уровень соперников», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам 34 туров «Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Интер» расположился на второй строчке.