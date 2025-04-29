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Хаби Алонсо в шаге от достижения полного соглашения с «Реалом» — Маттео Моретто

Хаби Алонсо в шаге от достижения полного соглашения с «Реалом» — Маттео Моретто
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо близок к подписанию контракта с мадридским «Реалом». Об этом сообщает журналист и инсайдер Маттео Моретто в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, в ближайшие дни испанский специалист встретится с «Байером», чтобы сообщить им о своём желании переехать в Испанию.

Также отмечается, что действующий тренер мадридской команды Карло Анчелотти близок к уходу из «Королевского клуба». Сборная Бразилии завершает согласование всех деталей контракта с итальянским специалистом. Анчелотти уже дал одобрение на назначение в стан пентакампеонов.

Действующий контракт Хаби Алонсо с «Байером» рассчитан до окончания сезона-2025/2026, как и контракт Анчелотти со «сливочными».

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