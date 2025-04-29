Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Консейсау уйдёт с поста главного тренера «Милана» даже в случае победы в Кубке Италии

Консейсау уйдёт с поста главного тренера «Милана» даже в случае победы в Кубке Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау при любом раскладе текущего сезона покинет команду летом, сообщает Calciomercato.com.

По сведениям источника, будущее специалиста в клубе уже предрешено. В случае поражения в финале Кубка Италии с «Болоньей» он будет уволен со своего поста решением руководства, а в случае победы в турнире и завоевания трофея специалист всё равно покинет свою должность по собственному желанию, подав в отставку.

На текущий момент «Милан» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. Клуб под руководством португальца выиграл Суперкубок Италии.

Напомним, 30 декабря 2024 года Консейсау был назначен главным тренером «Милана», подписав контракт сроком на полтора года.

Тренер «Милана» Консейсау празднует победу в Суперкубке

Материалы по теме
«Интеру» обрубили мечты о требле. «Милан» сенсационно вынес его из Кубка без шансов!
«Интеру» обрубили мечты о требле. «Милан» сенсационно вынес его из Кубка без шансов!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android