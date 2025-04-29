Консейсау уйдёт с поста главного тренера «Милана» даже в случае победы в Кубке Италии

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау при любом раскладе текущего сезона покинет команду летом, сообщает Calciomercato.com.

По сведениям источника, будущее специалиста в клубе уже предрешено. В случае поражения в финале Кубка Италии с «Болоньей» он будет уволен со своего поста решением руководства, а в случае победы в турнире и завоевания трофея специалист всё равно покинет свою должность по собственному желанию, подав в отставку.

На текущий момент «Милан» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. Клуб под руководством португальца выиграл Суперкубок Италии.

Напомним, 30 декабря 2024 года Консейсау был назначен главным тренером «Милана», подписав контракт сроком на полтора года.

Тренер «Милана» Консейсау празднует победу в Суперкубке