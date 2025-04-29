Стало известно, что вингер «Баварии» Зане отклонил контракт от «Аль-Иттихада» в € 100 млн

Нападающий мюнхенской «Баварии» Лерой Зане отклонил предложение саудовского «Аль-Иттихада» о переходе. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, саудовский клуб предлагал нападающему контракт на четыре года с суммой в € 100 млн. Но игрок отказался, потому что планирует подписать новый контракт с мюнхенским клубом.

Ожидается, что соглашение с «Баварией» будет заключено в ближайшие пару недель, оно будет рассчитано до 2028 года. По условиям нового контракта вингер будет получать зарплату в размере € 10 млн за сезон, которая может вырасти до € 14 млн и € 16 млн с бонусами.

Напомним, Зане выступает в составе мюнхенской команды с 2020 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 42 матчах, где забил 12 голов и сделал пять результативных передач.