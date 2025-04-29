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Антонюк: Сафонов и Доннарумма вряд ли стали лучшими друзьями, но уважения теперь больше

Антонюк: Сафонов и Доннарумма вряд ли стали лучшими друзьями, но уважения теперь больше
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Бывший тренер вратарей «Краснодара», тренер «Сабаха» Алексей Антонюк рассказал о взаимоотношениях российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова с итальянским вратарём парижан Джанлуиджи Доннаруммой.

«Мы с Матвеем этот момент не обговаривали. Не считаю уместным такое спрашивать. Но мне кажется, что ситуация немножко изменилась. Есть общие интересы, задачи, и они пытаются их совместно решить. Я хорошо знаю характер Матвея — он очень компанейский товарищ, умеет атмосферу налаживать и поддерживать. Лучшими друзьями они с Доннаруммой вряд ли стали, но в том, что внутри вратарской команды стало больше уважения, я уверен. Когда команда идёт за титулом, важен вклад любого игрока. Иногда даже запасной привносит в микроклимат больше основного. Потому что атмосфера, которую создают эти люди, среда, способствующая совершенствованию тех, кто на поле, неимоверно важна. Многие ребята, которые этого не понимают, сильно подводят свои коллективы. Амбиции играть — это нормально, но, когда не попадаешь в заявку, ты должен и дальше стремиться быть полезным команде. Чемпионаты и кубки часто выигрывают не те команды, которые выше классом, а те, в которых коллектив здоровее, сплочённее», — сказал Антонюк в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Сафонов выступает за парижскую команду с июля 2024 года.

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