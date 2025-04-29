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Экс-тренер «Краснодара» оценил шансы Сафонова сыграть в полуфинале Лиги чемпионов

Экс-тренер «Краснодара» оценил шансы Сафонова сыграть в полуфинале Лиги чемпионов
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Бывший тренер вратарей «Краснодара», тренер «Сабаха» Алексей Антонюк оценил шансы вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова сыграть в финале Лиги чемпионов.

«Объективно шансы появятся, только если Доннарумма по состоянию здоровья или карточкам не сможет сыграть. В том, что «ПСЖ» достиг полуфинала, его огромная заслуга. Со стороны тренера будет просто неправильно сейчас поменять вратаря.

На неудачную игру Доннаруммы в последнем матче 100% ориентироваться не будут. Думаю, для Доннаруммы это, наоборот, дополнительная мотивация. Вспомните первый матч с «Ливерпулем»: один удар, не самый сложный мяч — и 0:1. Тем не менее на ответный Луис Энрике поставил его же — и Доннарумма выдал мегаматч. Здесь примерно та же история. На этом уровне уже никого подстёгивать не нужно. Может быть, даже наоборот, стоит важность матча чуточку принизить, чтобы люди не перегорели», — сказал Антонюк в эксклюзивном интервью корреспонденту чемпионата Олегу Лысенко.

Напомним, в 1/2 финала «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом». Первая игра состоится сегодня в 22:00 мск.

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