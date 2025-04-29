Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин категорично высказался о Fan ID, сравнив его с «законом о пиве»

Аршавин категорично высказался о Fan ID, сравнив его с «законом о пиве»
Комментарии

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о важности госфинансирования в РПЛ и роли Fan ID для клубов.

«Если убрать госфинансирование, РПЛ можно закрывать. Fan ID (Карта болельщика. – Прим. «Чемпионата») мешает, «закон о пиве» мешает. Если бы этих ограничений не было, клубы могли бы зарабатывать больше и государственное финансирование могло бы уменьшиться. Но всё сделано так, что от него не уйти.

Я думаю, что футбол – это отражение экономики. В целом у нас экономика государственных корпораций, поэтому они имеют самые большие средства. И, соответственно, футбол тоже финансируется через эти корпорации», – приводит слова Аршавина «Татар-информ».

Напомним, Fan ID был введён для посещения игр РПЛ с июля 2022 года.

Материалы по теме
Аршавин: «Спартак» — «Динамо» — это матч всего сезона для Станковича и Лички
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android