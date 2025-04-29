Аршавин категорично высказался о Fan ID, сравнив его с «законом о пиве»

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о важности госфинансирования в РПЛ и роли Fan ID для клубов.

«Если убрать госфинансирование, РПЛ можно закрывать. Fan ID (Карта болельщика. – Прим. «Чемпионата») мешает, «закон о пиве» мешает. Если бы этих ограничений не было, клубы могли бы зарабатывать больше и государственное финансирование могло бы уменьшиться. Но всё сделано так, что от него не уйти.

Я думаю, что футбол – это отражение экономики. В целом у нас экономика государственных корпораций, поэтому они имеют самые большие средства. И, соответственно, футбол тоже финансируется через эти корпорации», – приводит слова Аршавина «Татар-информ».

Напомним, Fan ID был введён для посещения игр РПЛ с июля 2022 года.