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Экс-тренер «Краснодара» подробно разобрал эпизод с отбитым пенальти и травмой Агкацева

Экс-тренер «Краснодара» подробно разобрал эпизод с отбитым пенальти и травмой Агкацева
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Бывший тренер вратарей «Краснодара», тренер «Сабаха» Алексей Антонюк разобрал эпизод с отбитым пенальти и травмой голкипера «быков» Станислава Агкацева в матче РПЛ с махачкалинским «Динамо» в 26-м туре РПЛ (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 6'     1:1 Хоссейннежад – 25'     1:2 Батчи – 45'     1:3 Сперцян – 65'     2:3 Зинович – 86'    
Удаления: нет / Диего – 79'

«Я написал ему, поздравил с очень важными набранными очками и поинтересовался здоровьем. Сейчас такой важный этап, у Стаса прямо очень хорошо идёт, и будет обидно, если он не сможет помочь «Краснодару» в оставшихся, ключевых матчах.

Стас именно на пенальти выбил палец. Удар получился противный — под опорную ногу, но не настолько близко, чтобы ногой можно было сыграть. Пришлось группировать под себя руку. В итоге он широко раскрытой кистью, на лету буквально воткнулся в газон. Мизинец упёрся в землю и под тяжестью тела вывернулся.

У него вывих, но в этой ситуации большой разницы с переломом нет. Я не знаю, каким будет решение тренерского и медицинского штаба «Краснодара»: сможет Стас участвовать в ближайшем матче или всё-таки Дюпина поставят. Но надеюсь, что как минимум ключевые матчи, с ЦСКА, «Динамо», Агкацев сможет сыграть», — сказал Антонюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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