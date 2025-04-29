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Расписание Лиги чемпионов УЕФА на 29 апреля

Расписание Лиги чемпионов УЕФА на 29 апреля
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Сегодня, 29 апреля, пройдёт первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание Лиги чемпионов УЕФА 29 апреля (время — московское):

22:00. «Арсенал» (Англия) — «ПСЖ» (Франция).

В другом полуфинальном матче Лиги чемпионов встретятся миланский «Интер» и каталонская «Барселона».

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор. «Сливочные» являются абсолютным рекордсменом по числу побед в престижнейшем европейском турнире. «Реал» выигрывал Лигу чемпионов 15 раз.

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