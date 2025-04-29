Сегодня, 29 апреля, стартует второй этап 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого пройдёт всего одна встреча.

Расписание матчей Кубка России 29 апреля (время — московское):

20:30. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед (второй результат).