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Расписание матчей Кубка России 29 апреля

Расписание матчей Кубка России 29 апреля
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Сегодня, 29 апреля, стартует второй этап 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого пройдёт всего одна встреча.

Расписание матчей Кубка России 29 апреля (время — московское):

  • 20:30. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва).
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед (второй результат).

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