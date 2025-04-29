Бывший тренер «Краснодара»: все службы клуба работают на максимуме ради золотых медалей

Бывший тренер вратарей «Краснодара» Алексей Антонюк высказался о прогрессе голкипера «быков» Станислава Агкацева.

«Агкацеву у должно было воздаться за его терпение, трудолюбие и отношение к футболу. Им движут не какие-то меркантильные мотивы, а самые высокие спортивные устремления. Плюс, я уверен, у них с Мишей Савченко сложился потрясающий тандем «тренер — спортсмен». Даже самый талантливый вратарь в полной мере раскроется, только когда в бригаде есть «химия», изюминка. Видно, что это есть сейчас в «Краснодаре». Всё сошлось воедино.

Очень часто хвалят спортсменов, но забывают, что за этой подготовкой стоит большая группа людей — тренеры, аналитики, медики, массажисты. Футболист — наконечник этого копья: он выходит на поле, и его все видят. Сейчас все в «Краснодаре» понимают важность этих золотых медалей, и я уверен, что все службы ради них работают на максимуме. Как результат, даже такие тяжёлые матчи, как в Махачкале, команда вытаскивает», — сказал Антонюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.