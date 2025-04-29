«Реал» продлит контракт с Тибо Куртуа до 2028 года — Relevo

Мадридский «Реал» намеревается продлить контракт с бельгийским голкипером команды Тибо Куртуа до 2028 года, сообщает известное испанское онлайн-издание Relevo. По данным источника, в «Реале» уверены, что Куртуа является лучшим вариантом для клуба на позиции голкипера.

Тибо 32 года, за «сливочных» он выступает с 2018-го. В нынешнем сезоне опытный голкипер провёл 43 матча во всех турнирах и пропустил 48 мячей. 14 раз бельгийцу удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт Куртуа с мадридским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бельгийского вратаря в € 25 млн.