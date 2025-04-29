Экс-тренер «Краснодара» Антонюк объяснил высокий процент отражённых пенальти у Агкацева

Бывший тренер вратарей «Краснодара», тренер «Сабаха» Алексей Антонюк объяснил успешную игру голкипера «быков» Станислава Агкацева при пенальти. За «Краснодар» он отразил 5 из 12 пенальти (почти 42% отраженных ударов).

«В прошлый раз мы с вами говорили, как важно быть хорошим вратарём вовремя. Случай Стаса — лучшее подтверждение этого тезиса. Вратари, способные спасти команду, когда уже никто другой не в силах ей помочь, особенно высоко ценятся. Агкацев умеет это делать. У него потрясающая статистика по отражённым 11-метровым. Но важно отметить и людей, которые проделывают огромную работу, чтобы голкипер феерил на арене, и при этом всегда остаются в тени. Тренерско-аналитический штаб тщательно изучает и разбирает пенальтистов соперника. Не просто так отражаются четыре удара из пяти. Я не верю, что это только случайность и класс вратаря. Каким бы сильным кипером ты ни был, так стабильно отражать пенальти без подготовки невозможно. Это результат коллаборации спортсмена, тренерского штаба и аналитического отдела», — сказал Антонюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.