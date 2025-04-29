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«Спартак» — «Динамо»: во сколько начало матча, где смотреть трансляцию онлайн

Сегодня, 29 апреля, состоится матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и «Динамо». Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию дерби «Спартак» — «Динамо». В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед (второй результат).