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Рой Кин предсказал, кто сыграет в финале Лиги чемпионов УЕФА

Рой Кин предсказал, кто сыграет в финале Лиги чемпионов УЕФА
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин полагает, что в финале Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона встретятся лондонский «Арсенал» и каталонская «Барселона».

«Финал «Арсенал» – «Барселона» буквально предначертан. Вспомните, насколько безумен был «Реал» в матче с «Арсеналом». Они просто лупили всех, разве нет? Они «ныряли», тянули других за собой и никак не могли начать играть», — приводит слова Кина известное британское онлайн-издание Evening Standard.

В полуфинале Лиги чемпионов «Арсенал» встретится с «ПСЖ». «Барселона», в свою очередь, за право сыграть в финале поспорит с миланским «Интером».

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